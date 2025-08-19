Hátborzongató rablás: egy kamaszfiú támadt rá egy idős nőre a nyílt utcán

A kecskeméti rendőrök és a városrendészek gyors összefogásának köszönhetően rövid időn belül elfogtak egy kamaszkorú rablót. Augusztus 18-án, kora délután érkezett a rendőrséghez a bejelentés, hogy a Kereszt utcában egy ismeretlen kamaszfiú megtámadott egy idős nőt, akit a földre lökött, ezt követően elvette a nő táskáját és azzal együtt elfutott a helyszínről – írja a baon.hu.

A rendőrség hamar elfogta a megtámadott asszony rablóját, egy 16 éves kamaszfiút

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kamaszfiú fényes nappal támadott meg egy idős nőt

A nyomozók azonnal megkezdték a helyszíni adatgyűjtést, miközben a városrendészet munkatársai célzottan átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit. Az együttműködésnek köszönhetően hamar eredmény született: bár a felvételeken látható kamasz addig ismeretlen volt a hatóságok előtt, néhány órán belül sikerült azonosítani, majd megtalálni a városban.

A 16 éves fiatalt rablás gyanújával őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

