Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

asszony

Hátborzongató rablás: egy kamaszfiú támadt rá egy idős nőre a nyílt utcán

Kecskemét belvárosában fényes nappal történt a támadás, amikor egy tizenéves fiú fellökött egy idős asszonyt és elvette a táskáját. A rendőrök és a városrendészek gyors közös munkájának köszönhetően rövid időn belül elfogták a kamaszfiút.
A kecskeméti rendőrök és a városrendészek gyors összefogásának köszönhetően rövid időn belül elfogtak egy kamaszkorú rablót. Augusztus 18-án, kora délután érkezett a rendőrséghez a bejelentés, hogy a Kereszt utcában egy ismeretlen kamaszfiú megtámadott egy idős nőt, akit a földre lökött, ezt követően elvette a nő táskáját és azzal együtt elfutott a helyszínről – írja a baon.hu.

A rendőrség hamar elfogta a kamaszfiút
A rendőrség hamar elfogta a megtámadott asszony rablóját, egy 16 éves kamaszfiút
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kamaszfiú fényes nappal támadott meg egy idős nőt

A nyomozók azonnal megkezdték a helyszíni adatgyűjtést, miközben a városrendészet munkatársai célzottan átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit. Az együttműködésnek köszönhetően hamar eredmény született: bár a felvételeken látható kamasz addig ismeretlen volt a hatóságok előtt, néhány órán belül sikerült azonosítani, majd megtalálni a városban.

A 16 éves fiatalt rablás gyanújával őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Ez is felháborító eset, de az még inkább, amikor egy pár együttes erővel támadott meg egy nyugdíjast. Ki sem találná, hogy mennyi pénzt vittek el.

 

