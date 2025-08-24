Hírlevél

Rendkívüli

A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

Megérkeztek a fotók a kamion alá csúszott autóról

Súlyos baleset történt az M3-ason szombaton. Egy autó kamion alá csúszott, mutatjuk.
Egy kamion és egy autó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán- írta meg a Heol.hu.

Egy kamion alá csúszott egy autó az M3-as autópályán 2025 augusztus 24-én. Ez látható a beküldött fotón
Egy kamion alá csúszott egy autó az M3-as autópályán 2025 augusztus 24-én. Ez látható a beküldött fotón
Fotó: Csedreki Mariann/Heol.hu

A 48-as kilométernél, Kerekharasztnál történt az utoléréses baleset, amelyről megérkeztek az első fotók. Ezek már sejtetik, 

milyen állapotban lehet most a súlyos baleset sérültje, akit mentőhelikopter vitt kórházba.

A kamion alá csúszott autó miatt beállt a sztárda

A karambol miatt nagy a dugó a sztrádán, de a baleset a Volánbusz buszainak a közlekedésére is hatással van: a Gyöngyös és Eger felé tartó járatokat elterelik, ami miatt késésére lehet számítani – közölte a MÁV.

Ha nézne még képet a helyszínről, kattintson ide!

 

 

