Megérkeztek a fotók a kamion alá csúszott autóról

Egy kamion és egy autó karambolozott az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán- írta meg a Heol.hu.

Egy kamion alá csúszott egy autó az M3-as autópályán 2025 augusztus 24-én. Ez látható a beküldött fotón

Fotó: Csedreki Mariann/Heol.hu

A 48-as kilométernél, Kerekharasztnál történt az utoléréses baleset, amelyről megérkeztek az első fotók. Ezek már sejtetik,

milyen állapotban lehet most a súlyos baleset sérültje, akit mentőhelikopter vitt kórházba.

A kamion alá csúszott autó miatt beállt a sztárda

A karambol miatt nagy a dugó a sztrádán, de a baleset a Volánbusz buszainak a közlekedésére is hatással van: a Gyöngyös és Eger felé tartó járatokat elterelik, ami miatt késésére lehet számítani – közölte a MÁV.

