Ez sem kel többé útra: rommá tört kamion zárja el az utat a 42-esen – helyszíni fotók

Durva közlekedési baleset történt a 42-es főúton – számolt be róla a Haon.hu az oldalán. A balesetben egy kamion borult az oldalára szombaton a déli órákban.
A kamion a 36-os kilométerszelvénynél szenvedett balesetet, a helyszínre a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!
Iszonyú erejű frontális karambol történt csütörtökön kora délután a 27-es főúton. A brutális balesetben egy személyautó és egy kamion ütközött, előbbi a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.
A szerencsétlenség egy halálos áldozatot követelt.
