Ez sem kel többé útra: rommá tört kamion zárja el az utat a 42-esen – helyszíni fotók

Durva közlekedési baleset történt a 42-es főúton – számolt be róla a Haon.hu az oldalán. A balesetben egy kamion borult az oldalára szombaton a déli órákban.

Oldalára borult a kamion, a berettyóújfalui tűzoltókat riasztották a helyszínre

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

A kamion a 36-os kilométerszelvénynél szenvedett balesetet, a helyszínre a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

