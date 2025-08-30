Hírlevél

Rendkívüli

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

Ez sem kel többé útra: rommá tört kamion zárja el az utat a 42-esen – helyszíni fotók

31 perce
Olvasási idő: 2 perc
Hatalmas baleset történt szombaton a déli órákban. A kamion az oldalára borult, és ahogy a helyszínen készült fotókon is látható, egy ideig még le lesz zárva az út.
kamionáramtalanításkamionbalesetáldozattűzoltókforgalomkorlátozáshalálos áldozat

Durva közlekedési baleset történt a 42-es főúton – számolt be róla a Haon.hu az oldalán. A balesetben egy kamion borult az oldalára szombaton a déli órákban.

Oldalára borult a kamion, a berettyóújfalui tűzoltókat riasztották a helyszínre 
Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

A kamion  a 36-os kilométerszelvénynél szenvedett balesetet, a helyszínre a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

Brutálisan ütközött a kamion

Iszonyú erejű frontális karambol történt csütörtökön kora délután a 27-es főúton. A brutális balesetben egy személyautó és egy kamion ütközött, előbbi a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. 

A szerencsétlenség egy halálos áldozatot követelt. 

A részletekért kattintson az Origóra!

 

