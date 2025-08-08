Durva kamionbaleset miatt teljes az útzár: két teherautó csapódott egymásba

Hírlevél

24 perce
Olvasási idő: 2 perc
Péntek délután két kamion ütközött össze Martfű és Tiszaföldvár között, emiatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A mentők és tűzoltók a kamionbaleset helyszínén dolgoznak, a forgalom csak a mentési munkálatok befejezése után indulhat újra.
Kamionbaleset miatt torlódás van a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közötti szakaszán péntek délután. Két teherautó ütközött össze a 20. kilométerszelvénynél, emiatt a forgalmat teljesen lezárták - írja a Szoljon.hu.

Kamionbaleset miatt lezárták a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közti szakaszát
Fotó: Bencsik Adam/MW Archív

Kamionbaleset a 442-es úton – teljes útlezárás

A helyszínre a mentők és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították az érintett járműveket. A mentési munkálatok idejére hosszabb fennakadásokra kell számítani.

Egy másik esetnél kamion egy építés alatt álló körforgalomba száguldott bele. Olyan hangja volt a csattanás, mintha egy bomba robbant volna.

 

