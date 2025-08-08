Durva kamionbaleset miatt teljes az útzár: két teherautó csapódott egymásba

Kamionbaleset miatt torlódás van a 442-es főút Martfű és Tiszaföldvár közötti szakaszán péntek délután. Két teherautó ütközött össze a 20. kilométerszelvénynél, emiatt a forgalmat teljesen lezárták - írja a Szoljon.hu.

Fotó: Bencsik Adam/MW Archív

A helyszínre a mentők és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították az érintett járműveket. A mentési munkálatok idejére hosszabb fennakadásokra kell számítani.

