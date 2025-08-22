Hatalmas tömegbaleset az M4-esen, egy kutya miatt törtek rommá az autók - videó

Egymás után törtek az autók az M4-es autópályán, egy kutya okozta a felfordulást – írja a Bors. A karambol során az autósok a fékre léptek, és egymásba rontottak.

Egymásba rohantak az autók az M4-esen egy kutya miatt. A karambolban öt autó ütközött

Fotó: Illusztráció (Facebook/Boon)

A karambolban egymásba rohantak az autók

Videófelvétel készült a kaotikus balesetről, az egyik autó kamerája rögzítette a részleteket. Csak egy hajszálon múlt, hogy nem történt súlyos tragédia. Egy elszabadult kutya miatt fékezett egy autós, ami a mögötte haladóknál láncreakciót váltott ki, ennek során öt autó ütközött. A balesetről készült felvételt a Budapesti Autósok Közössége osztotta meg a közösségi oldalán.

Az augusztus elején történt karambol az M4-es autópályán sokkal súlyosabb következményekkel járt. A vétlen motoros életét nem tudták megmenteni. A halálos tragédia részleteit az Origo is megírta, amit ide kattintva tud elolvasni!

Nyitókép: Illusztráció (Bozsó Katalin/Szon.hu)