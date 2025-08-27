A hiányzó visszapillantó tükör buktatta le a cserbenhagyásos gázolót

Egy 30 éves férfi gázolt el egy kerékpárost Jászárokszállás közelében, majd elhajtott a helyszínről. Nem sokkal később azonban visszatért, a rendőröknek pedig feltűnt a személyautó, amelynek hiányzott az egyik visszapillantója.

A balesetben egy fekvőbiciklin tekerő férfi sérült meg, gázoló autós visszapillantó tükrét letörte a kerékpár.

Forrás: Police.hu

A jászárokszállási férfit a rendőrök kérdőre vonták, őrizetbe vették, kihallgatták: segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a Heol.hu.

Így történt a kerékpáros cserbenhagyása

Az autós Jászberény felől Jászárokszállás irányába vezetett, amikor az előtte haladó egyedi, fekvő kerékpárral közlekedőnek

érintőlegesen nekiütközött az autó jobb oldali visszapillantó tükrével, ami letört.

A biciklis az árokba sodródott, és könnyű sérülést szenvedett, ám a sofőr megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök a bejelentést követően a helyszínen vizsgálták az esetet, amikor

észrevettek egy járművet, amelyik visszatért a baleset helyszínére, viszont hiányzott a visszapillantó tükre.

A férfit előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

