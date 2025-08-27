Most meghalsz! – összeszurkálta a nőt, annak ismerősével együtt

2024 nyarán több késszúrással akart végezni a volt barátnőjével az a férfi, aki emberölés kísérlete vádjával áll a bíróság előtt. A késelés után a nőnek több életmenő beavatkozáson kellett túlesnie, de a lakásában tartózkodó ismerőse sem úszta meg sérülések nélkül. A Bama.hu tájékoztatása szerint a bíróság szeptember 2-ára hívta össze az előkészítő ülést.

A késeléssel vádolt férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki

Fotó: MW archív

A vádlott a sértettel 2024. év elején ismerkedett meg, és rövid időn belül össze is bútoroztak. A férfi a gyerekével együtt költözött a sértett lakásába. Az együttélésük során egyre többet veszekedtek, melyek során az agresszív vádlott a nőt többször meg is ütötte. Végül 2024 júliusában a nőnek ebből elege lett, és szakított a párjával. Ideiglenesen a sértett barátnője fogadta be a férfit a gyermekével együtt.

A késelés: most meghalsz!

Pár nap múlva a férfi felkereste a nőt, és találkozót kért tőle. A nő ebbe bele is egyezett,

és az éjszakát a férfi a lakásában töltötte.

A későbbi támadó csak úgy léphetett a lakásba, hogy előzetesen megígérte, nem fog agresszíven viselkedni.

Másnap délután az agresszor arra kérte a nőt, hogy menjen vele. A sértett ezt visszautasította, amitől a vádlott irtóra begurult. Bement a konyhába, kezébe vett egy 10 cm-es kést, és a nőre rontva összeszurkálta a felsőtestét, miközben azt ordibálta, hogy „most meghalsz!”. A lakásban tartózkodott a sértett egyik férfi ismerőse, a brutális támadó őt sem kímélte. Megszúrta a felsőteste szív felőli oldalán, majd

a véres kést eldobva elmenekül a lakásból.

A gyilkolni akaró férfi ezt követően felutazott Budapestre, felhívta az áldozata apját, és halálosan megfenyegette. Azt mondta a telefonban, hogy az egész családdal végez, a legkisebbtől a legnagyobbig.

A megszúrt nőt és férfit kórházba szállították, ahol életmentő műtéteken estek át.

A férfit a támadáskor a lépén szúrták meg, amit el is kellett távolítani.

Emiatt maradandó fogyatékosság alakult ki nála. Ezért az ügyészég több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja a késes támadót – írja a Boon. Ügyében a Pécsi Törvényszék ült össze.