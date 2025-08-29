Késsel zsarolta és rettegésben tartotta ismerőseit a makói férfi

2023 júniusa és szeptembere között egy makói férfi késsel fenyegette meg az ismerőseit, és betört a házaikba - írta meg a Delmagyar.hu. Egy idős asszony otthonában is járt. Egyenesen a kamrába ment a kezében lévő zsákokkal, amelyeket jól megtömött a zsákmánnyal és kiadta az ablakon az egyik bűntársának. Amikor az asszony tetten érte és számon kérte, a férfi megfenyegette a házigazdát. Az áldozat ettől annyira megijedt, hogy nem ellenkezett tovább a tolvajjal. Végül a férfi egy szó nélkül kisétált a házból azután, hogy kifosztotta a kamrát.

A makói férfi többször is késsel fenyegette és tartotta rettegésben ismerőseit (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Amikor az egyik áldozatát késsel fenyegette a férfi, az ásóval védte meg magát, és menekülésre kényszerítette vele a támadót.

Egy másik ismerősét sem kímélte a férfi. Többször betört hozzá. Előfordult, hogy nála töltött egy éjszakát, sőt, életveszélyesen is megfenyegette. Ezeken túl még három biciklit is ellopott Makó különböző részeiről, és egy veterán motorkerékpárt is egy kiállításról.

Késsel fenyegetőzött, most pedig börtönből várja a további ítéletet

A büntetett előéletű bűnözőt most 8 különféle bűncselekménnyel vádolják a Makói Járási Ügyészségen. A többi között zaklatás, illetéktelen behatolás mások lakásába, lopás, jármű jogtalan használata és rablás a vád ellene.

Mivel a férfi különösen súlyos visszaesőnek minősül, akár egy évtizedre is fegyházba kerülhet.

Egyébként egy másik ügy miatt már börtönben van. Ügyében a Makói Járásbíróság fog dönteni.

