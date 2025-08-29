Késsel zsarolta és rettegésben tartotta ismerőseit a makói férfi

2023 júniusa és szeptembere között egy makói férfi késsel fenyegette meg az ismerőseit, és betört a házaikba - írta meg a Delmagyar.hu. Egy idős asszony otthonában is járt. Egyenesen a kamrába ment a kezében lévő zsákokkal, amelyeket jól megtömött a zsákmánnyal és kiadta az ablakon az egyik bűntársának. Amikor az asszony tetten érte és számon kérte, a férfi megfenyegette a házigazdát. Az áldozat ettől annyira megijedt, hogy nem ellenkezett tovább a tolvajjal. Végül a férfi egy szó nélkül kisétált a házból azután, hogy kifosztotta a kamrát.
Amikor az egyik áldozatát késsel fenyegette a férfi, az ásóval védte meg magát, és menekülésre kényszerítette vele a támadót.
Egy másik ismerősét sem kímélte a férfi. Többször betört hozzá. Előfordult, hogy nála töltött egy éjszakát, sőt, életveszélyesen is megfenyegette. Ezeken túl még három biciklit is ellopott Makó különböző részeiről, és egy veterán motorkerékpárt is egy kiállításról.
A büntetett előéletű bűnözőt most 8 különféle bűncselekménnyel vádolják a Makói Járási Ügyészségen. A többi között zaklatás, illetéktelen behatolás mások lakásába, lopás, jármű jogtalan használata és rablás a vád ellene.
Mivel a férfi különösen súlyos visszaesőnek minősül, akár egy évtizedre is fegyházba kerülhet.
Egyébként egy másik ügy miatt már börtönben van. Ügyében a Makói Járásbíróság fog dönteni.
