Bozótvágó késsel fenyegette, verte, üldözte gyermekei anyját egy férfi

A Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai elfogtak egy 39 éves férfit, aki a gyanú szerint bozótvágó késsel fenyegette meg feleségét - írja a Veol.hu.

A tapolcai férfi késsel támadt rá feleségére egy vita során

Az eset augusztus 10-én éjszaka történt, amikor a házaspár vitába keveredett. A férfi ekkor fenyegető mozdulatokkal közelített feleségéhez a késsel a kezében, majd több széket is összetört. Amikor a nő gyermekeivel együtt autóba ült és elindult, a férfi dühében betörte a jármű hátsó szélvédőjét, és többször megütötte feleségét.

A rendőrök a helyszínen elfogták az elkövetőt, előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Ellene könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Az ügyészség a férfi letartóztatását is kezdeményezte, miközben a nyomozás további bizonyítékok beszerzésével folytatódik.

