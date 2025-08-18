Késsel szúrta meg a kalauzt a bliccelő

Egy agresszív 26 éves bliccelő ámokfutásáról, egy tavaly februári késelés történetéről számolt be a Bors. Az érvényes jegy nélkül utazófiatal nem akart leszállni a Németországba tartó vonatról.

Késelés a pályaudvaron: bliccelő szúrta meg a MÁv egyik alkalmazottát Fotó: Illusztráció (Pixabay/Pexels)

A férfit Győrben szólították fel a jegyvizsgálók arra, hogy szálljon le, mert nem volt nála jegy és venni sem akart, és még a kalauzokat is megfenyegette. Az utas leugrott a vonatról, aztán felszállt és ugyanezt megtette még néhányszor. Ezzel komoly fennakadást okozott a közlekedésben.

A helyzet akkor durvult el, amikor az agresszíven viselkedő férfi kést vett elő és az egyik MÁV-alkalmazottat egy hirtelen mozdulattal vállon szúrta a peronon.

A férfi ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat a Győri Járási Ügyészségen. Az ügyészek azt javasolták, zárják rácsok mögé a férfit, akinek az ügyében a Győri Járásbíróság fog dönteni.

Késelés miatt vérben úszott a Battyány tér

A durva támadásról az Origo is beszámolt az egyik korábbi cikkében. Egy férfi és egy nő összeveszett, aminek dulakodás lett a vége. A nő előkapott egy kést, és nekiesett a férfinak. A sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.