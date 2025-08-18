Késsel támadt családjára egy férfi, súlyos sérültek is vannak

Egy családi ünneplés fajult tragikus eseményekké augusztus 17-én este Lajosmizsén. Egy 51 éves férfi késsel támadt rokonaira: 27 éves testvérét életveszélyesen, 23 éves sógorát pedig könnyebben megsebesítette – írja a baon.hu.

A férfi késsel támadt a rokonaira a családi összejövetelen

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A támadás után a férfi élettársa megpróbálta eltüntetni a fegyvert, és nem engedte be a rendőröket az ingatlanba. A helyszínre kiérkező járőrök végül az ajtó pántjainak eltávolításával jutottak be, majd elfogták a támadót és 54 éves társát is.

Késsel támadt: rendőrségi intézkedés és nyomozás

A férfit életveszélyt okozó testi sértés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Élettársát bűnpártolás gyanújával hallgatta ki a rendőrség.

Egy másik családi vita őrült autós üldözésbe torkollott. A házaspár vitája karambollal és rendőrségi intézkedéssel végződött.