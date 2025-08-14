Kést fogott egy kisfiú egy kamaszra Bátonyterenyén

Április 15-én a Nógrád vármegyei Bátonyterenye belvárosában éppen hazafelé sétált egy 17 éves fiú, amikor elé ugrott egy 14 éves gyerek, mert ki akarta rabolni. Mivel nem volt nála pénz, nem adott neki. Erre a kicsi olyan ideges lett, hogy kirántotta a pillangókését a zsebéből, és kést fogott a kamaszra – olvasható a Nool.hu cikkében.

Kést fogott egy kisfiú egy kamaszra a nógrádi Bátonyterenyén

Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

Fenyegetni kezdte a meglepett fiút, aki a hidegvérét megőrizve félrelökte támadóját, és elszaladt

– részletezte Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a nem hétköznapi, filmbeillő jelenetet.

A kamasz feljelentést tett a gyerek ellen, a rendőrök pedig hamar azonosították és elfogták a késes támadót, akit jól ismertek korábbi tettei miatt.

Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt hallgatták ki a fiatalkorú bűnözőt a kapitányságon,

majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Hamarosan a bírónak magyarázhatja a kisfiú, miért akart egy pillangókéssel kirabolni egy idősebb gyereket. Hogy milyen büntetésre számíthat, ha bűnösnek találják, megtudhatja, ha ide kattint.

Kést fogott saját rokonaira a kisfiú

Az a 13 éves, gönyűi gyerek is pillangókést használt, aki az édesanyjára és a nagymamájára támadt rá augusztus elején. A gönyűi késelőnek is lesz mit megmagyaráznia a tárgyaláson.

