Vonattal ütközött egy autó Baranyában, ketten meghaltak

A Nagypeterd és Rózsafa közötti vasúti átjáróban ketten meghaltak csütörtökön délelőtt, amikor az autójukkal vonat elé hajtottak - írta meg a Bama.hu.
A vármegyei lap információi szerint a mentők és helyi katasztrófavédelmi szakemberek mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek. Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t,
hogy az autóban ketten ültek, ők haltak meg a balesetben.
Azt még nem tudni, mi előzte meg a tragédiát, és pontosan hogyan történhetett meg ez a baleset.