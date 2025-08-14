Hírlevél

Rendkívüli

baleset

Vonattal ütközött egy autó Baranyában, ketten meghaltak

Egy vasúti átjáróban brutális baleset történt délelőtt. Ketten meghaltak, itt vannak a részletek.
balesetvonatBaranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághalálos balesetvonatbalesethalálos áldozat

A Nagypeterd és Rózsafa közötti vasúti átjáróban ketten meghaltak csütörtökön délelőtt, amikor az autójukkal vonat elé hajtottak - írta meg a Bama.hu.

Vonattal ütközött egy autó Baranyában, ketten meghaltak
Fotó: Pixabay.com

Ketten meghaltak

A vármegyei lap információi szerint a mentők és helyi katasztrófavédelmi szakemberek mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók is a helyszínre siettek. Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, 

hogy az autóban ketten ültek, ők haltak meg a balesetben. 

Azt még nem tudni, mi előzte meg a tragédiát, és pontosan hogyan történhetett meg ez a baleset.

 

