Vigyázat, Jákob Zoli nevével akarják a pénzed kicsalni!

Visszaéltek a milliárdos üzletember nevével és egy róla készült fényképpel azok a bűnözők, akik a neten vadásznak az áldozataikra. Egy optikai illúziót ábrázoló képpel akarnak pénzt kicsalni az emberektől – vette észre a Szoljon.hu, amely arról számolt be, hogy egyik Szolnokkal kapcsolatos közösségi oldalon is közzétették a bejegyzésüket a csalók.

Jákob Zoli nevével akarják a pénzét kicsalni

Forrás: © Ripost

Hamis nyereményjátékkal akarja kicsalni a pénzt

Ez egy tipikus átverés. A Szoljon.hu újságírói szerint a csaló a profilja alapján az indonéziai Garutban él és a következővel próbálja "behúzni" az embereket a csapdába egy mindössze 4 követővel rendelkező, hamis Jákob Zoli-profillal:

Ma egy meglepetésdíjat sorsolunk ki annak, aki megtalálja a képen látható számot. Ha úgy gondolod, hogy igazad van, azonnal ellenőrizd az üzeneteidet, mert Messengeren keresztül felvesszük veled a kapcsolatot.”

Ha valaki rákattint a képre és reagál, akár a pénzét is elvesztheti, mert elképzelhető, hogy a személyes adataihoz, vagy a bankkártyája adataihoz is hozzáfér a csaló. "Sok hasonló esetből, mások nevével történő visszaélésből rendőrségi ügy is lett" - olvasható a vármegyei hírportálon.

Mit tegyen, aki ilyen poszttal, álprofillal találkozik?

Ne kattintson a linkekre, ne adjon meg személyes adatokat.

Jelentse a hamis profilt és a posztot a Facebooknak.

Figyelmeztesse ismerőseit is, hogy ne dőljenek be a trükknek.

Legyen gyanakvó: a valódi nyereményjátékok soha nem kérnek bankkártya-adatokat vagy privát üzenetben történő kapcsolatfelvételt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van, csalás áldozata lett? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.