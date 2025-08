Kiderült, hol van a Balatonnál eltűnt nő

Sokan - rendőrök és mások is - helikopterrel, drónnal, autóval és gyalog is órákig keresték azt a zsámboki nyugdíjast, aki augusztus 4-én 10 óra körül indult el kutyát sétáltatni Zánkára, a Várhegy dűlőre, aztán eltűnt. Egész nap nem jelentkezett és nem lehetett elérni telefonon sem. A két kutyáját, a vizslát és a puli keveréket is szerették volna előkeríteni. Estére kiderült, hol van - írta meg a Veol.hu.

Minden tűvé tettek a kutyasétáltatáskor eltűnt nő megtalálásáért, kiderült, hol van

Fotó: Pixabay.com

Kiderült, hol van

A 150–160 cm magas, sötét félhosszú hajú és szemüveget viselő idős asszony épségben előkerült.

