Menet közben kigyulladt egy Seat, az autósok meg csak a távolból drukkoltak

Menet közben kigyulladt egy autó Miskolcon, a Győri kapunál, a Vologda utca végén. A jármű a közlekedési lámpánál állt, amikor felcsaptak a lángok. Az autótűzről készült képek több helyi Facebook-csoportban is felbukkantak – írja a Boon.hu.

Kigyulladt egy Seat Miskolcon, a többi sofőr pedig veszettül filmezte a történteket.

Fotó: Boon.hu

Kigyulladt az autó, villogott a vaku

A tűz nem okozott komolyabb tragédiát, a Seat tulaja felkészült volt, rendelkezett porral oltó készülékkel és egy másik autós is megállt segíteni, míg a többiek lefilmezték az esetet. A közeli tűzoltólaktanyából hamar odaértek a szakemberek a helyszínre. A Miskolc városi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd letolták az autót az úttestről.

A Boon.hu az esetről szóló cikkében megosztott egy helyszínen készült videót is, amelyben jól hallható, hogy az egyik sofőr tanácsokat osztogat a távolból.

