Kigyulladt autó okozott hatalmas tűvészt – helyszíni felvételek

Brutális tűzesetet okozott egy kigyulladt autó Nyírbogdány közelében. A jármű egy közeli tanya területén gyulladt ki, az ottani bekötőúton, ami azért is volt nagyon veszélyes, mert szántóföldek veszik körül. Az autó teljes terjedelmében égett ki, így gyorsan átterjedt a tűz az ottani száraz fűre és aljnövényzetre – írja a szon.hu.

Kigyulladt autó keltett riadalmat Nyírbogdány környékén

Fotó: Bordás Béla / SZON

Majdnem tragédia lett a nyírbogdányi tűzvészből, azonban a kiérkező tűzoltóknak köszönhetően időben sikerült megfékezni a hatalmas károkat és a lángok továbbterjedését. A bekötőút melletti földterületen száz-száz négyzetméteren gyulladt ki a száraz fű és az avar, ezt igyekeztek minél előbb eloltani a nyíregyházi hivatásos tűzoltók, akik két vízsugárral oltották el a tüzet. Időközben megérkeztek a helyi tűzoltók is, így együttes erővel kezdték meg az utómunkálatokat, a kigyulladt autót visszahűtötték. A portál információi szerint senki sem sérült meg a tűzvészben.

Legutóbb két személykocsi ütközött a 45-ös főút 42-es kilométerénél, Hódmezővásárhely és Szentes között. Az egyik autó árokba hajtott, majd kigyulladt és a felismerhetetlenségig kiégett.