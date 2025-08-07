Elképesztő tűzeset: döbbenetes, miért gyulladt ki egy melléképület és a benne lévő két autó

Hírlevél

Egy pécsi háztartásban a darazsak irtása végződött váratlan tűzesettel. A tűz következtében egy melléképület és két benne álló személygépkocsi is kigyulladt.
Kigyulladt két használaton kívüli személyautó egy bódéban Pécsen, a Présház utcában augusztus 6-án este nyolc óra körül. A lángokat a város hivatásos tűzoltói két vízsugárral gyorsan eloltották, jelenleg az utómunkálatokat végzik - írja a Bama.hu.

Kigyulladt a bódé, veszélyes módszerrel irtották a darazsakat

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy tájékoztatása szerint egy körülbelül 15 négyzetméteres melléképület kapott lángra, a tüzet időben sikerült megfékezni. Úgy tudjuk, a tulajdonos darazsakat próbált kiirtani az épületből, és ez okozhatta a tüzet. További részletekért és az esetről készült videóért kattintson a linkre!

Egy másik esetnél pálinka gyulladt meg főzés közben, ez okozta a garázs lángba borulását. 

 

