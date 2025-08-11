Kigyulladt munkagép okozott pánikot – egy személy is súlyosan megsérült

Egy kigyulladt munkagép vált a hétfői délután tragikus középpontjává Mátraszelén, a Kossuth úton. A tűz az udvarban álló gumiabroncsokra is átterjedt, és egy személy súlyosan megsérült a lángoló gép közelében. A helyszínre a bátonyterenyei és salgótarjáni hivatásos tűzoltók vonultak, akik több vízsugárral végezték a lángok megfékezését – írja a nool.hu.

Kigyulladt munkagép okozott pánikot Mátraszelén: egy személy is megsérült a tűzben

Fotó: Hüvösi Csaba / NOOL

Kigyulladt munkagép okozott súlyos személyi sérülést

A tűzoltók az oltási munkálatok során egy acetilén- és egy oxigénpalackot is kimentettek a veszélyzónából, szerencsére mindkettő épségben megmenekült a lángoktól. A tűz eloltása után mindkét egység visszahűtötte a felhevült részeket, megakadályozva a további visszalángolást. A súlyosan sérült személy állapotáról az Országos Mentőszolgálat részéről egyelőre nem érkezett hivatalos információ az esettel kapcsolatban.

A nagy szárazság és hőség miatt újra feltűnően sok a tűzeset, ma Batida közelében is tűzvész tombolt, a felcsapó lángok hatalmas területen égették fel a növényzetet, és több településről riasztották a tűzoltókat.