Menet közben gyulladt ki az autó, kiugrani is alig volt ideje a sofőrnek - videó

Kedden este az egyik belváros felé vezető útszakaszon, a Szentpéteri kapu környékén egy Renault Mégane személyautó a motorháztetőnél kezdett füstölni. A jármű két fiatal utasa azonnal reagált: amikor látták, hogy a füst lángra kap, időben lekanyarodtak egy mellette lévő békés lakótelepi mellékutcába, majd kiugrottak a kocsiból. Ezután a kigyulladt személyautó teljesen leégett - írja a Boon.hu.

Kigyulladt személyautó Miskolcon: másodperceken belül szétterjedt a pusztító tűz.

Fotó: Vajda János

Kigyulladt személyautó: a tűzoltók hamar a helyszínre értek, mindhiába

A kiérkező tűzoltók két fecskendővel azonnal beavatkoztak, de az autó menthetetlennek bizonyult. Inkább a környező gépjárművek védelme volt a fő feladatuk, melyeket vízsugárral hűtve óvtak meg a lángok átterjedésétől. A tűzben keletkezett törmelékek több négyzetméteren beterítették a közeli útszakaszt, amelyet a közforgalom részére ideiglenesen lezártak.

A tulajdonosoknak kell elvégezni a roncs elszállítását, így ez tovább növeli a tűzeset okozta anyagi kárukat. A helyszíni fotók is jól mutatják, hogy az autó belső és külső része egyaránt teljesen tönkrement. A Boon.hu képgalériát és videókat is közzétett az esetről, amelyeket ide kattintva lehet megtekinteni.

