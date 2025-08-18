Felismerhetetlenre tört a kisbusz, hat sérültet szállítottak kórházba

Súlyos baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál: egy kisbusz eddig tisztázatlan okokból sodródott le az úttestről, majd átszakította a szalagkorlátot Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon – írja a haon.hu.

Egy kisbusz balesetezett az M4-es és M35-ös találkozásánál, szinte felismerhetetlenre tört

Fotó: Tóth Imre / HAON

Kisbusz sodródott le az útról, a sérültek kórházban

Nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a ma reggeli balesethez, melyet egy kisbusz okozott az M4-es és M35-ös autópálya találkozásánál, Debrecen felé. A kisbusz sofőrje elvesztette az uralmát a jármű fölött, majd lesodródott az útról. A helyszínre a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók érkeztek, áramtalanították a szinte felismerhetetlenre tört járművet. A kisbuszban hat személy utazott, őket a helyszínre érkező mentők szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya a portálnak elmondta, hogy mind a hat utas könnyebb sérüléseket szenvedett.

Ma hajnalban már történt egy borzalmas baleset: kisbusz gázolt vadat a 6-os úton, a helyszínre a tűzoltók érkeztek ki, rengeteg törmelék borította az úttestet.