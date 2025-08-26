Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

kisállat

Nagy bajba került egy pici kiscica

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy bajba jutott állatkához riasztották a tűzoltókat Fejér vármegyében. Egy kiscica volt az, amelynek az életét meg kellett menteniük.
A Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói az egyik Fejér vármegyei városba siettek  - írta meg a Feol.hu. Amiatt riasztották őket, mert egy kiscica nagy bajba került.

Kiscica került nagy bajba Fejér vármegyében
Kiscica került nagy bajba Fejér vármegyében 
Forrás: Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 

Egy tűzoltó mentőkötéllel ereszekedett le érte a 8 méter mély kútba.

Elérte a rémült állatkát, sikerült épségben felhoznia.

A helyi hírportálnak a hős életmentők azt mondták, a kiscica jól van, és azonnal elszaladt, ahogy tudott. Feltehetően nagyon megijedt. A szakemberek rájöttek, hogy a kút oldalán van egy nagy repedés, feltehetően ezen keresztül jutott be az állat a kútba. 

Kiscica és kiskutya is kerülhet bajba

Augusztus elején is sikeresen megmenekült egy kisállat, amely egy mély, használaton kívüli kútban találta magát. A tacskót a gazdi kezébe adták a tűzoltók.

Bajban van egy állat? 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

