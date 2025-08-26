Nagy bajba került egy pici kiscica

A Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói az egyik Fejér vármegyei városba siettek - írta meg a Feol.hu. Amiatt riasztották őket, mert egy kiscica nagy bajba került.

Kiscica került nagy bajba Fejér vármegyében

Forrás: Polgárdi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

Egy tűzoltó mentőkötéllel ereszekedett le érte a 8 méter mély kútba.

Elérte a rémült állatkát, sikerült épségben felhoznia.

A helyi hírportálnak a hős életmentők azt mondták, a kiscica jól van, és azonnal elszaladt, ahogy tudott. Feltehetően nagyon megijedt. A szakemberek rájöttek, hogy a kút oldalán van egy nagy repedés, feltehetően ezen keresztül jutott be az állat a kútba.

Kiscica és kiskutya is kerülhet bajba

Augusztus elején is sikeresen megmenekült egy kisállat, amely egy mély, használaton kívüli kútban találta magát. A tacskót a gazdi kezébe adták a tűzoltók.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: