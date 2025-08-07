Jókor jó helyen: szabadnapos katonának köszönheti az életét egy 12 éves kisfiú

Szerencsésen végződött a tragikus eset, ugyanis Cseh István őrvezető, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér katonája épp jókor volt jó helyen. Az őrvezető pihenőidejében éppen a Pápai Gyógy- és Termálfürdőben tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy kisfiú rohamot kapott, azonnal a segítségére sietett – írja a veol.hu.

Fotó: Pápai Gyógy- és Termálfürdő Facebook

Kisfiú életét mentette meg a szabadnapos katona

Cseh István őrvezető épp a gyógyfürdő egyik kültéri medencéjénél tartózkodott, amikor észrevette, hogy egy gyermek rosszul van. Hamar kiderült, hogy a kisfiú légzése és keringése is leállt egy roham következtében, ezért azonnal újra kellett éleszteni. állt. A férfi azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, gyorsan megkezdte a 12 éves fiú szakszerű újraélesztését.

Az őrvezető azonnali beavatkozása sikerrel zárult, ugyanis a gyermek a helyszínen magához tért, állapota is stabilizálódott, mire a mentők kiérkeztek és kórházba szállították kivizsgálásra. Szinte biztosra vehető, hogy Cseh István őrvezető beavatkozása nélkül tragédia történt volna, ő mentette meg a bajba jutott gyermek életét.

A hős katonáról készült felvételt a linkre kattintva tekintheti meg!

Tragédiák sora a strandokon

Az idei évben is számos tragikus vízparti balesetről lehetett hallani: több gyermek is vízbe fulladt, vagy olyan elképesztő esetek is pánikot keltettek, mint az agyevő amőba esete, ami miatt le is zárták a párkányi strandot.