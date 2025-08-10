Kiskorú prostituáltak futtatásából akarták fedezni a horvát tengerparti nyaralást

Nem tartott sokáig a horvátországi nyaralás annak a pécsi bandának, amely kiskorú prostituáltak futtatásából tervezte fedezni a pihenés költségeit. D. Zsolt (35), B. József (35), J. Vincenzo (27), B. Virág (20) és L. Vanessa (21) ellen emberkereskedelem miatt indult eljárás, míg D. Zsoltot és J. Vincenzot kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel is gyanúsítják - számolt be róla horvát hírportálok nyomán a Bama.hu. A banda tagjai jelenleg a rijekai börtön vendégszeretetét élvezik, mondhatni, sikerült olcsó szállást találniuk.

Kiskorú prostituáltakat szerveztek be

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak július 31-én Pécsen, B. József lakásában találkoztak, ahol eldöntötték, meghívnak magukkal Horvátországba két 16 éves lányt, hogy velük töltsék a hétvégét, a költségeket pedig ők állják. A szegény sorból származó lányok ebbe belementek, így még aznap elindultak mind a heten Zenggbe.

Miután megérkeztek az apartmanba, D. Zsolt kábítószerrel kínálta az egyik kiskorút, aki ezt visszautasította. Ezután elvette a lány telefonját, mondván, csak akkor kapja vissza, ha felszippantja a drogot. Ám a lány ezt elutasította. A gyanúsítottak ezután mindkét kiskorút rá akarták beszélni a prostitúcióra, hogy ezzel fedezzék a szállás és a tartózkodás költségeit. Végül a lányok megszöktek és feljelentést tettek. J. Vincenzonál két csomagban összesen körülbelül 80 gramm kokaint is találtak.

Habár a horvátországi eset jó véget ért, a kiskorú, kiszolgáltatott lányok sorsa gyakran nem ilyen szerencsés. P. János 2023-ban ismerkedett meg egy közösségi oldalon egy 17 éves lánnyal, akinek fizetett a szexért. Annak ellenére feküdt le többször a tinivel, hogy tisztában volt a korával. A férfi többször megerőszakolta és megverte a kiskorút, mielőtt lecsapott rá a rendőrség. Hamarosan kiderült: a lány nem egyedüli áldozat volt. Részletek az Origo.hu korábbi cikkében.