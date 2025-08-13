Megmentette az édesanyja életét egy nyolcéves kislány – videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, nem mindennapi lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a 8 éves kislánynak sikerült öntudatlan édesanyja életét megmentenie. A gyermek fiatal kora ellenére gyorsan és hatékonyan cselekedett, amikor meglátta, hogy anyukája rosszul lett.

A hős Hanna a nagymamájával. A kislány az édesanyja életét mentette meg Fotó: Bencsik Ádám/Beol

A 8 éves Hannát Szikra Brigitta egyedül neveli, a család a közelmúltban költözött Békéscsabára. Hajnalban a nő váratlanul rosszul lett, és elhaló hangon kérte a gyermekét, hogy hívjon segítséget.

Anya hajnalban lett rosszul, még utolsó erejével szólított, kérte, hogy hívjam a 112-es segélyhívót. Utána összeesett. Követtem a telefonban elhangzó utasításokat, megrázogattam, fejét oldalra fordítottam, de nem történt semmi

– mesélte a kis hős a Beol.hu-nak.

A rendőrök is meghatódtak a kislány hősiességét látva

Aznap Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly rendőr őrmester éjszakai szolgálatba voltak beosztva. Hajnali öt óra körül értesítették őket, hogy egy kislány egyedül van az ájult édesanyjával.

Autóba ültünk azonnal. Kiérve láttuk, hogy már kinyitották a kaput, az anyuka pedig arccal lefelé fekszik a földön, eszméletlen. Kislánya hálóingben zokogott. Átvettük tőle a telefont, stabil oldalfekvésbe helyeztük a magatehetetlen anyát, akit aztán a mentők kórházba vittek. Igyekeztem megnyugtatni Hannát, aki mesélt magáról, megmutatta a játékait. Mély benyomást tett rám, nagyon talpraesett volt (...)

– emlékezett vissza az ominózus hajnalra Szemenyei Kamilla.

Gyerekhősök mentik meg a szüleik életét

