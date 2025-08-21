Vérlázító eset: kislányokat molesztált egy perverz férfi a strandon

Augusztus 16-án, szombat délután súlyos esemény történt Kiskunmajsán, amely mély felháborodást váltott ki a helyiekből. Egy férfit azzal gyanúsítanak, hogy szexuálisan kislányokat molesztált, akik vele egy medencében tartózkodtak – írja a baon.hu.

A férfi kislányokat molesztált a fürdő medencéjében. A kép illusztráció

Fotó: Nagy Balázs/MW-archív

Kislányokat molesztált a perverz egy termálfürdőben

Egy apa a 13 éves lányával és annak 12 éves barátnőjével tartózkodott a medencénél. Az apa szerint a férfi az egyik kislány nemi szervét érintette, majd a másik lány fenekét fogta meg. A lányok tiltakoztak, és a 13 éves kislány megpróbálta elhárítani a támadást.

A gyerekek hangosan segítséget kértek, majd kijöttek a medencéből, és elmesélték az apjuknak a történteket. Az apa az úszómestereket értesítette, akik a biztonsági személyzethez fordultak, végül a rendőrséghez is hívták a segítséget. Később a lányok azonosították a férfit, miközben egy 4–6 éves gyereket is a közelében láttak.

Az apa szerint a férfi viselkedése kezdetben teljesen hétköznapinak tűnt, ám amikor a fürdő dolgozói felhívták rá a figyelmét, láthatóan zavarba jött, testbeszéde pedig árulkodó volt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a Kiskunmajsai Rendőrőrs büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet, de a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közöltek.

A zaklatások száma megugrott a kamaszok körében. Hódmezővásár lakóit 4 főből álló banda tartja rettegésben ilyen módokon.