Kizuhant egy nő a negyedik emeletről, a járőrök azonnal megkezdték az újraélesztést

Szerdán késő este kizuhant egy nő a szegedi Retek utcában található panelház negyedik emeleti ablakából. A helyszínre a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei értek ki először – írta meg a Délmagyar.hu.

Kizuhant egy nő egy Retek utcai panelház negyedik emeleti ablakából. Képünkön a lakótelep házai láthatók

Fotó: Török János

Kizuhant a nő, azonnal megkezdték az újraélesztést

A rendőrök lakossági bejelentés nyomán indultak a helyszínre, ahol azonnal segítséget nyújtottak a súlyos sérüléseket szenvedett áldozatnak. Az újraélesztési kísérlet azonban vezetett eredményre, a nő a helyszínen belehalt sérüléseibe. A Szegedi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerinti eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.

Augusztus 11-én hasonló baleset történt Sopronban, ahol szintén a negyedik emeletről zuhant ki egy 16 éves fiú. Az eset további részletei az Origo.hu oldalán.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.