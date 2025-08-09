Hírlevél

komárom

Rejtélyes komáromi holttest: ezüst fogak, valutás zacskó, műtéti hegek a férfi testén

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Közel 30 éve megoldatlan a rejtély. A mai napig nem sikerült azonosítani azt a komáromi holttestet, amely egy férfié volt, akinek a zsebében valutás zacskót találtak, a szájában pedig ezüst fogak árulkodtak múltjáról.
1996 májusában Komárom közelében, a Duna fenekéről emelték ki egy férfi holttestét egy román kotróhajó segítségével. A rejtélyes áldozat azóta sem vált ismertté: a testén sebhelyek és műtéti heg, szájában ezüst fényű fogpótlás és tömések voltak. Zsebében valutacsomag (600 osztrák schilling és 703 amerikai dollár) lapult, nejlonzacskóba csomagolva, szigetelőszalaggal körbetekerve - írja a Kemma.hu. A komáromi holttest rejtélye azóta is megoldatlan.

A régi erőd felülnézetből. A közelből emelték ki a Dunából a rejtélyes komáromi holttestet.
A régi erőd felülnézetből. A közelből emelték ki a Dunából a rejtélyes komáromi holttestet.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Komáromi holttest: azóta is megoldatlan a rejtély

A hír az országos sajtóhoz is eljutott, ám a férfi személyazonosságát – annak ellenére, hogy a komáromi rendőrség és a sajtó számos részletet közöltek – mindmáig nem sikerült megállapítani. A történet a rendőrségi aktákban él tovább, mint Komárom‑Esztergom megye egyik legismertebb megoldatlan ügye. 

Augusztus 5-én Veszprémben került elő egy ismeretlen nő holtteste: a rendőrség a mai napig sem tudta azonosítani az elhunytat. Az eset további részletei az Origo.hu cikkében olvashatók.

 

