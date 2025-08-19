Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

eltűnt személy

Tizenhárom éve nem tudják, hol van ez a magyar nő

27 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint egy évtizede veszett nyoma Szalai Imre Istvánnénak, aki 2012 májusától nem ad magáról életjelet. A körözés alatt álló nő fotóját még akkor tették közzé a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűnt személyKapuvárkörözésrövidnadrágpólórendőrség

2012 májusában tűnt el Szalai Imre Istvánné, vagyis 13 éve nem lehet tudni róla semmit. A megtalálása érdekében annak idején a rendőrség körözést adott ki, ami a mai napig érvényben van – írja a Kisalfold.hu.

körözés
A körözés alattt álló személy adatai a police.hu oldalon találhatóak meg Fotó: police.hu

Eszerint a nő 156-160 cm magas, közepes testalkatú, vállig érő hullámos haja van. Eltűnésekor  világoskék széldzsekit, fehér cipőt, fehér, vagy világos kék pólót és fehér vagy drapp rövidnadrágot viselt. Részleges műfogsora volt. Bővebb információt az eltűnt személyről a police.hu oldalon talál. Körözését a Kapuvári Rendőrkapitányság rendelte el.

Egy nyíregyházi fiatal esetében is körözést adtak ki 

Ahogy azt az Origo is megírta, utoljára valaki más telefonjáról jelentkezett jelentkezett egy nyíregyház férfi, azóta semmit sem lehet tudni arról, hol van. Rejtélyes eltűnése miatt a rendőrség nyomozást indított. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!