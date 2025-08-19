Tizenhárom éve nem tudják, hol van ez a magyar nő

2012 májusában tűnt el Szalai Imre Istvánné, vagyis 13 éve nem lehet tudni róla semmit. A megtalálása érdekében annak idején a rendőrség körözést adott ki, ami a mai napig érvényben van – írja a Kisalfold.hu.

A körözés alattt álló személy adatai a police.hu oldalon találhatóak meg Fotó: police.hu

Eszerint a nő 156-160 cm magas, közepes testalkatú, vállig érő hullámos haja van. Eltűnésekor világoskék széldzsekit, fehér cipőt, fehér, vagy világos kék pólót és fehér vagy drapp rövidnadrágot viselt. Részleges műfogsora volt. Bővebb információt az eltűnt személyről a police.hu oldalon talál. Körözését a Kapuvári Rendőrkapitányság rendelte el.

Egy nyíregyházi fiatal esetében is körözést adtak ki

Ahogy azt az Origo is megírta, utoljára valaki más telefonjáról jelentkezett jelentkezett egy nyíregyház férfi, azóta semmit sem lehet tudni arról, hol van. Rejtélyes eltűnése miatt a rendőrség nyomozást indított.