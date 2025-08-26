Vigyázz, ha látod, kerüld ki, és értesítsd a rendőrséget!

A Nógrád vármegyei hírportál, a Nool.hu tájékoztatott az oldalán, hogy a gödöllői nyomozók eljárást folytatnak a bujkáló rabló ellen. A körözés alatt álló személy ellen rablás miatt indítottak hajtóvadászatot.

Körözést adtak ki Kőhalmi Christopher ellen. Aki bármit tud a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a rendőrséget!

Fotó: Police.hu/Nool

Kőhalmi Christopher Dányban megfenyegette, majd egy késsel megvágta a sértett kezét, és elvitte az autóját.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon

– olvasható a police.hu oldalon.

