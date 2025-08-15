Kútba esett egy nő Sajópüspökiben

Sajópüspöki egyik részében rendőrökre és mentőkre figyeltek fel a helyiek, az Ózd felőli végén, a pályán – feltehetően sportpályán – egy mentőhelikopter szállt le - írta a Boon.hu a 26-os főút és környéke Facebook-csoport egyik posztja alapján. Kútba esett egy 50 év körüli nő, neki segítettek a hozzászólók szerint.

Mentőhelikopter vitte el a kútba esett nőt Borsodban

Fotó: MW

A rendőrök nagyon rádióztak, várták a sérültet. Nézelődő, bámészkodó emberek az úton és a járdán. Óvatosan vezessetek, mert a gyerekek is szaladgálnak ki az útra a helikoptert nézni. Már Serenyfalvánál járunk, Ózd felől jövünk, eddig balesetet nem láttunk"

– írta valaki.

Azt, hogy egy nő került bajba, és hogy egy kútba esett bele, azt az Országos Mentőszolgálat megerősítette a vármegyei hírportálnak. A középkorú embert a helyszínen újraélesztették, majd kórházba vitték. Hogy pontosan, mi történt, azt egyelőre nem tudni, a rendőrök még nem nyilatkoztak az esettel kapcsolatban.

Nyolc méter mély kútba esett egy nyugdíjas Rakamazon

A rakamazi önkéntes tűzoltók siettek annak a 65 éves, helyi férfinek a segítségére, aki július végén egy mély kútba esett bele. Egy mentőkötél segítségével sikerült kihúzni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.