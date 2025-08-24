Megint kútba esett valaki, két hét alatt ő a második

Egy férfit két másik emelt ki nyolc méter mélyről. Egy gyűrűs kútba zuhant a mátraballai Fő úton - írta meg a Heol.hu.

Kútba esett egy ember Mátraballán,2025. augusztus 23-án (illusztráció)

Fotó: Napló-archív/Heol.hu

A pétervásárai hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, áramtalanítaniuk kellett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint. Eközben a mentők is megérkeztek és megállapították, hogy mi történt. A férfi a kutat tisztította volna ki.

A szivattyút szerelte a bajba jutott ember, amikor megrázta az áram,

ekkor esett bele a kútba.

Kútba esett egy borsodi nő

Nyolc nappal korábban, augusztus 15-én egy középkorú nő került életveszélyes helyzetbe a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Sajópüspökiben.

A rokonai találták meg a mély kútban, amibe beleesett.

Kihúzták, újra kellett éleszteni.

