Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

Megint kútba esett valaki, két hét alatt ő a második

40 perce
Nagy bajba került egy ember Mátraballán szombat este. Mély kútba esett bele, mutatjuk, mi történt.
Egy férfit két másik emelt ki nyolc méter mélyről. Egy gyűrűs kútba zuhant a mátraballai Fő úton - írta meg a Heol.hu

Kútba esett egy ember Mátraballán,2025. augusztus 23-án (illusztráció)
Kútba esett egy ember Mátraballán,2025. augusztus 23-án (illusztráció)
Fotó: Napló-archív/Heol.hu

A pétervásárai hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, áramtalanítaniuk kellett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint. Eközben a mentők is megérkeztek és megállapították, hogy mi történt. A férfi a kutat tisztította volna ki. 

A szivattyút szerelte a bajba jutott ember, amikor megrázta az áram, 

ekkor esett bele a kútba.

Kútba esett egy borsodi nő

Nyolc nappal korábban, augusztus 15-én egy középkorú nő került életveszélyes helyzetbe a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Sajópüspökiben

A rokonai találták meg a mély kútban, amibe beleesett. 

Kihúzták, újra kellett éleszteni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

