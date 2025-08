Légzőkészülékben közelítették meg a tűzoltók a vacsorát

Péntek este tíz óra után szirénázás zaja verte fel Miskolc belvárosát. A bevásárlóközpont közelében egy társasháznál keletkezett lakástűz miatt riasztották a tűzoltókat, mentőket és rendőröket. A tűz egy második emeleti lakásban ütött ki, miután a tűzhelyen felejtett étel meggyulladt - írja a Boon.hu.

Lakástűz miatt vonultak ki a hatóságok a Király utcába

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A tűz továbbterjedt egy közeli szekrényre is, jelentős füsttel árasztva el a lakást. A miskolci hivatásos tűzoltók légzőkészülékben hatoltak be, és poroltóval sikeresen eloltották a lángokat.

Lakástűz miatt kellett kiüríteni a miskolci társas házat

A rendőrök egy embert kivezettek az ingatlanból. Bár a füst a lépcsőházba is kijutott, kimenekítésre nem volt szükség. Harminc lakó önállóan hagyta el az épületet, majd rövid időn belül visszatérhettek otthonaikba. A tűzoltók átszellőztették a lépcsőházat, és átvizsgálták az épület több szintjét is.

Olyan dolgok is lángra kaphatnak, amiről nem is gondolnánk vagy úgy vagyunk vele ezerből egyszer történik meg. Ilyen eset volt az is, amikor egy telefon kis híján lakástüzet okozott. Emiatt se tartsa a párnája alatt vagy a feje közelében, álmodban bármikor felgyulladhat.