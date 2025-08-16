Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
lakástűz

Halálos lakástűz: kiderült, ki volt az áldozata a péntek esti tragédiának

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szirénázva rohantak a tűzoltók péntek délután. Lakástűz tört ki Tatabányán, a füstölgő romok között egy idős ember holttestére bukkantak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakástűzkatasztrófavédelemeljáráshalál

Riasztották a tűzoltókat péntek délután Tatabányán. A lakástűz egy idős ember életét követelte. A tragédiáról a Kemma.hu számolt be.

lakástűz
A lakástűz emberéletet követelt
Fotó: Illusztráció (Mauricio K/Pexels )

Az egységek gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat. Bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben szörnyű dologra bukkantak a tűzoltók – írja a hírportál.

Az Ifjúság utcai baleset kapcsán közleményt adott ki a katasztrófavédelem. A lángok eloltása után átkutatták a lakást, és egy idős ember holttestére bukkantak. Tűzvizsgálati eljárást indítottak annak érdekében, hogy beazonosíthassák a  tragédia körülményeit és kiváltó okait.

Lakástűz: silány minőségű mobil kapott lángra az alvó férfi mellett

Joggal kezdhet fogyni a vevők türelme a Google olcsóbb Pixel mobiljaival szemben, a rossz minőségű akkuk miatt már két modell is tűzveszélyesnek bizonyult. Az első ilyen készülék a Pixel 4a volt, a probléma miatt a gyártó szoftverfrissítést készített az akku tölthetőségének a korlátozására. Az óriási felháborodást kiváltó eset részleteit az Origo tárta fel az egyik korábbi írásában.

Nyitókép:  Illusztráció (Fotó: Mauricio K/Pexels )

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!