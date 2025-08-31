Két női holttestet találtak egy fővárosi lakástűzben

A rendőrségre augusztus 31-én éjjel 2 óra 17 perckor érkezett bejelentés, hogy lakástűz van egy XV. kerületi panelház 6. emeletén. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a helyszínre siettek és megfékezték a lángokat - írta meg a Police.hu.

Két áldozatot követelt a budapesti lakástűz

A fotó illusztráció: Shutterstock

A hatóságok vizsgálják a lakástűz keletkezésének körülményeit

A jelenlegi információk szerint a 6. emeleti lakásból egy nő kizuhant, míg egy másik nő holttestét a tűzoltók a lakásban találták meg. A rendőrök a helyszínen szemlét tartanak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozása bűntett gyanúja miatt büntetőeljárást, a halálesetekkel kapcsolatosan közigazgatási hatósági eljárást indított.

Alig két hete Tatabányán riasztották a tűzoltókat. Akkor a lakástűz egy idős ember életét követelte.