lakástűz

Két női holttestet találtak egy fővárosi lakástűzben

11 perce
Egyikük kizuhant a 6. emeletről, a másik nő földi maradványait a tűzoltók a lakásban találták meg. Még nem tudni, hogyan keletkezett a lakástűz.
A rendőrségre augusztus 31-én éjjel 2 óra 17 perckor érkezett bejelentés, hogy lakástűz van egy XV. kerületi panelház 6. emeletén. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a helyszínre siettek és megfékezték a lángokat - írta meg a Police.hu. 

lakástűz
Két áldozatot követelt a budapesti lakástűz 
A fotó illusztráció: Shutterstock

A hatóságok vizsgálják a lakástűz keletkezésének körülményeit

A jelenlegi információk szerint a 6. emeleti lakásból egy nő kizuhant, míg egy másik nő holttestét a tűzoltók a lakásban találták meg. A rendőrök a helyszínen szemlét tartanak. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozása bűntett gyanúja miatt büntetőeljárást, a halálesetekkel kapcsolatosan közigazgatási hatósági eljárást indított.

Alig két hete Tatabányán riasztották a tűzoltókat. Akkor a lakástűz egy idős ember életét követelte

 

