A lángba borult busz szemtanúja: nagyon bepánikoltam

Augusztus 13-án, délelőtt fél 12 körül kigyulladt egy 16-os jelzésű BKV-busz az 5. kerületi József Attila utca és a Nádor utca kereszteződésében - idézte fel a Borsonline.hu. A lángba borult járatról több fotó is készült, ezek már napok keringenek a neten, egy szemtanú viszont csak most mondta el, milyen gondolatokkal élte át az egészet.

A lángba borult jármű motortere gyulladt ki először

Fotó: MW

A lángba borult jármű motortere gyulladt ki először

A motortérben keletkezett tűz gyorsan átterjedt a teljes buszra, aztán egy üresen álló épület homlokzatára és egy közeli forgalmi lámpára is. A buszon négyen voltak. Az utasokkal együtt a sofőrnek is sikerült időben leszállnia, ennek köszönhetően nem történt tragédia. A szemtanúk viszont azt hittek, nagy a baj. Legalábbis az a nő, aki a Borsnak adott interjút.

Megmondom őszintén, én nagyon bepánikoltam. Én akkor vettem észre ezt az egészet, amikor sétáltam az utcán. Egyszer csak megláttam a hatalmas, fekete füstoszlopot. Ekkor siettem oda és néztem meg, hogy mi történt. Azt hittem, hogy emberek maradtak a buszon, mert ahogy körbenéztem, mindenki nagyon meg volt ijedve. Később mondták csak, hogy már hívták a tűzoltókat és nem kell aggódni, mert még időben le tudtak menekülni az emberek a buszról. Fogalmam sincs, hogyan gyulladt ki, de szerintem ez nagyon ijesztő"

– idézte fel a történteket a helyszínen tartózkodó L. Réka.

A tűzoltók több mint egy órán át küzdöttek a lángokkal, mire sikerült teljesen eloltaniuk a tüzet. A BKV a hatóságokkal közösen vizsgálja a tűz keletkezésének okát.

Felvételeket készültek a lángba borult buszról

Szerdán mi is közzétettük a sokkoló képeket és a videókat a kiégett buszról, amelyeket ide kattintva tud megnézni. Ugyanakkor nem csak a fővárosban, hanem a magyarok kedvenc, balatoni üdülőhelyén is hatalmas tűz ütött ki. Siófokon tegnap este „adott munkát” a tűzoltóknak egy családi ház.