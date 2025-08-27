Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elég volt! Donald Trump kőkemény üzenetet küldött a Soros-klánnak

lángokban

A sofőr és az autó is lángolt a súlyos balesetben

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerda délután szörnyű baleset történt a 42-es főúton Báránd és Földes között. Egy autó eddig tisztázatlan okokból lesodródott az útról, nagy erővel fának csapódott, majd rövid időn belül teljes terjedelmében lángok martaléka lett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lángokbankatasztrófavédelemhalálesettűzkigyulladt autótragédia

A tűz olyan intenzív volt, hogy a környéken közlekedők rémülten nézték, amint a jármű pillanatok alatt lángoszloppá változott. A helyszínre riasztott püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugárral küzdöttek meg a pusztító lángokkal, ám amikor sikerült eloltaniuk a tüzet, az autó férfi sofőrjén már nem lehetett segíteni, bent égett a járműben.

Lángok martalékává vált a jármű
Pillanatok alatt csaptak fel a lángok - Fotó: Tóth Imre/haon.hu

Lángok és füst korlátozta a forgalmat

A rendőrség vizsgálja mi vezethetett a tragédiához. Nem kizárt, hogy a sofőrt rosszullét érte a volánnál, de az sem, hogy az ütközés következtében vált cselekvőképtelenné. A pontos körülményeket csak a szakértői vizsgálatok derítik majd ki.

A baleset idején a forgalmat félpályán engedték, a helyszínelés és a műszaki mentés órákig tartott. A környéken közlekedőknek hosszú percet kellett várakozniuk, amíg a mentés zajlott.

Egy hónappal ezelőtt történt hasonló baleset 45-ös főúton, ahol a felismerhetetlenségig égett ki egy jármű. További részletek az Origo.hu cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!