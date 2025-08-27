A sofőr és az autó is lángolt a súlyos balesetben

A tűz olyan intenzív volt, hogy a környéken közlekedők rémülten nézték, amint a jármű pillanatok alatt lángoszloppá változott. A helyszínre riasztott püspökladányi hivatásos tűzoltók vízsugárral küzdöttek meg a pusztító lángokkal, ám amikor sikerült eloltaniuk a tüzet, az autó férfi sofőrjén már nem lehetett segíteni, bent égett a járműben.

Pillanatok alatt csaptak fel a lángok - Fotó: Tóth Imre/haon.hu

Lángok és füst korlátozta a forgalmat

A rendőrség vizsgálja mi vezethetett a tragédiához. Nem kizárt, hogy a sofőrt rosszullét érte a volánnál, de az sem, hogy az ütközés következtében vált cselekvőképtelenné. A pontos körülményeket csak a szakértői vizsgálatok derítik majd ki.

A baleset idején a forgalmat félpályán engedték, a helyszínelés és a műszaki mentés órákig tartott. A környéken közlekedőknek hosszú percet kellett várakozniuk, amíg a mentés zajlott.

Egy hónappal ezelőtt történt hasonló baleset 45-ös főúton, ahol a felismerhetetlenségig égett ki egy jármű. További részletek az Origo.hu cikkében.