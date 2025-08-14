Lángol egy autó az M7-esen, hatalmas a dugó

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 37-es kilométernél nagyon lelassult a forgalom, hatalamas a dugó, mert lángol egy autó - írta meg a Feol.hu.

Lángol egy autó az M7-esen, rohantak a tűzoltók (illusztráció)

Fotó: MW

A helyzetet tovább nehezíti – számolt be az Útinform –, hogy a Balaton felé vezető oldalon is dugó van a bámészkodók miatt. A helyi újságírók keresték az Országos Mentőszolgálatot azzal kapcsolatban, megsérült-e valaki. Amint kiderül, megírjuk.

