Olvasónk küldte: hatalmas lángokkal ég egy busz az M0-son – videó

Az Útinform térképe szerint torlódás alakult ki azon az útszakaszon, ahol az M0-ás kanyarodó sávja átível az M7-es autópálya fölött. Ezen a szakaszon az M7-esen is lassult a forgalom. Egy olvasói videóból hamar kiderült, hogy miért: a főszereplő egy lángoló busz, és ott vannak még a bámészkodó sofőrök.

Lángoló busz a sztrádán

Fotó: Olvasói felvétel

Lángoló busz a sztrádán

A felvételen már messziről látszik a füst, közelebb érve pedig kivehető, hogy busz hátsó része lángol.

Nem ez az első tűzeset ma az M7-es környékén: kora délután Kápolnásnyéknél lángolt egy autó, ami komoly fennakadást okozott.