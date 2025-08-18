Hírlevél

Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

tűzeset

Drámai jelenetek: az utolsó pillanatban menekült meg a sofőr a lángoló kamionból

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Drámai jelenetek zajlottak le az M5-ös autópályán, hétfő hajnalban. Egy lángoló kamion okozott fennakadásokat, jelentős torlódás alakult ki miatta a kora reggeli órákban. A sofőr szerencsésen megúszta az esetet, de csak kevésen múlott a tragédia.
Az autóalkatrészeket szállító kamion teljes vontatmánya borult lángokba az M5-ös autópályán a ma hajnali órákban, a lángoló kamion miatt hatalmas torlódás volt a sztrádán. A tűzoltók három kocsival is a helyszínre vonultak, hogy meggátolják a tragédiát – íjra a baon.hu.

M5-ös: lángoló kamion okoz fennakadást
Lángoló kamion okoz fennakadást az M5-ös autópályán
Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

Lángoló kamion keltett pánikot az M5-ösön

Úgy tudni, a kigyulladt jármű épp Budapest irányába közlekedett, amikor hirtelen durrdefektet kapott, ami miatt végül ki is gyulladt teljes rakományával együtt. A lángoló kamionhoz a kiskunfélegyházi tűzoltók három szerkocsival vonultak ki, amivel igyekeztek minél előbb megfékezni a tűzesetet és a lángok továbbterjedését. 

A portál információi szerint a kamion bal oldalán lévő kerék lett defektes, emiatt gyulladt ki a jármű. Úgy tudni, hogy a bolgár kamion sofőrje egyedül utazott, és megpróbálta eloltani a tüzet egy poroltó segítségével azonban ez nem sikerült neki: a lángok túl gyorsan terjedtek tovább. A kamionsofőrnek épp annyi ideje volt, hogy a pótkocsit le tudta akasztani és a vezetőfülkével távolabb állt a tűztől, azonban ezzel a manőverrel az életét is kockára tette.

A pótkocsi a rajta szállított autóalkatrészekkel együtt teljes terjedelmében égett, mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, ez nagyjából 12 tonna rakományt jelent. Az oltási munkálatok idejére teljes szélességében lezárták az autópályát a Budapest felé vezető oldalon, a pótkocsi mentése jelenleg is folyamatban van. További részletekért és a helyszínen készült videóért kattintson a linkre

Nagyjából egy hete is teherautó okozott fennforgást az M5-ösön: egy homokot szállító jármű váratlanul a szalagkorlátnak csapódott, majd az oldalára borult, így a szállítmány szétszóródott, az útszakasz egy jelentős részét beborította.

 

