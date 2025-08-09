Felkavaró videón a legdurvább rollerbalesetek, okkal tette közzé a rendőrség

Sokkoló balesetekről készült videót hozott nyilvánosságra a rendőrség, mellyel az elektromos rollerek veszélyeire akarják felhívni az emberek figyelmét úgy, hogy bemutatják a legdurvább rollerbaleseteket, melyekben rollerek és autók ütköztek egymásnak – írja a baon.hu.

Legdurvább rollerbalesetek: megrázó videót osztott meg a rendőrség

Legdurvább rollerbalesetek: hatalmas esések, lerepülések láthatók

Kétségkívül az egyik legveszélyesebb közlekedési eszköz mára a roller lett, főleg, ha megfelelő védőfelszerelések nélkül használják azokat. Korábban az Origo is beszámolt róla, hogy pár gyermekkórház is felszólalt a rollerek ellen, illetve a bukósisak használatának előnyei mellett, hiszen egyre több gyereket műtenek ilyen balesetek miatt.

Most újra a rendőrség vette kezébe az ügyet és megosztotta a sokkoló autós-rolleres balesetekről készült videót, ami valóban elrettentő erővel hathat arra, aki megnézi és eddig nem tartotta be a szabályokat. A rendőrség újra hangsúlyozza, hogy legalább bukósisakot viseljenek a rolleresek, ha gyalogos-átkelőhelyen mennek át és nincs kerékpársáv, inkább szálljanak le és tolják át a rollert, továbbá egy személynél több ne utazzon egy járművön.

