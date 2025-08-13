Ezek Magyarország leghalálosabb útszakaszai

Érdekes listával rukkolt elő a Központi Statisztikai Hivatal, amely egy térképen összegezte a személyi sérüléssel járó közúti baleseteket 2019 és 2024 között. Az adatokból kiderül, hogy melyek a leghalálosabb útszakaszok – adta hírül a Kisalföld.hu.
Íme a lista a leghalálosabb útszakaszokról
- M5 - Különösen a fővárosból ki- és bevezető szakasz Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. Itt tizennégy halálos szerencsétlenség történt a vizsgált időszakban
- 51-es út - A fővároshoz közel egy rövid szakaszon hat halálos baleset történt Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közelében.
- 10-es út - Az utóbbi években átépített úton Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt.
- 52-es út - Kecskeméti útszakaszon és a városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat-hat halálos baleset történt.
- 44-es út - A Nyárlőrinc felé vezető rövid részen négy halálos szerencsétlenség történt.
- 4-es út - A szolnoki városközpontot elkerülő szakaszon öt tragédia történt.
