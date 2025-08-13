Hírlevél

Ezek Magyarország leghalálosabb útszakaszai

A Központi Statisztikai Hivatal összesítette az utóbbi hat év baleseti statisztikáit. Ezek alapján kiderült, melyek a leghalálosabb útszakaszok hazánkban.
Érdekes listával rukkolt elő a Központi Statisztikai Hivatal, amely egy térképen összegezte a személyi sérüléssel járó közúti baleseteket 2019 és 2024 között. Az adatokból kiderül, hogy melyek a leghalálosabb útszakaszok – adta hírül a Kisalföld.hu.

A KSH baleseti térképe, rajta a leghalálosabb útszakaszokkal.
A KSH baleseti térképe, rajta a leghalálosabb útszakaszokkal
Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

Íme a lista a leghalálosabb útszakaszokról

  • M5 - Különösen a fővárosból ki- és bevezető szakasz Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. Itt tizennégy halálos szerencsétlenség történt a vizsgált időszakban
  • 51-es út - A fővároshoz közel egy rövid szakaszon hat halálos baleset történt Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közelében. 
  • 10-es út -  Az utóbbi években átépített úton Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt.
  • 52-es út - Kecskeméti útszakaszon és a városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat-hat halálos baleset történt.
  • 44-es út - A Nyárlőrinc felé vezető rövid részen négy halálos szerencsétlenség történt.
  • 4-es út - A szolnoki városközpontot elkerülő szakaszon öt tragédia történt.

Egy rendkívül ritka balesettípusról számolt ma be az Origo.hu: egy férfit a tankolás után agyonnyomott a saját teherautója egy Fejér vármegyei benzinkúton. A borzalmas eset részletei korábbi cikkünkben olvasható.

 

