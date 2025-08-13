Ezek Magyarország leghalálosabb útszakaszai

Érdekes listával rukkolt elő a Központi Statisztikai Hivatal, amely egy térképen összegezte a személyi sérüléssel járó közúti baleseteket 2019 és 2024 között. Az adatokból kiderül, hogy melyek a leghalálosabb útszakaszok – adta hírül a Kisalföld.hu.

A KSH baleseti térképe, rajta a leghalálosabb útszakaszokkal

Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

Íme a lista a leghalálosabb útszakaszokról

M5 - Különösen a fővárosból ki- és bevezető szakasz Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. Itt tizennégy halálos szerencsétlenség történt a vizsgált időszakban

- Különösen a fővárosból ki- és bevezető szakasz Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. Itt tizennégy halálos szerencsétlenség történt a vizsgált időszakban 51-es út - A fővároshoz közel egy rövid szakaszon hat halálos baleset történt Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közelében.

- A fővároshoz közel egy rövid szakaszon hat halálos baleset történt Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közelében. 10-es út - Az utóbbi években átépített úton Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt.

- Az utóbbi években átépített úton Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt. 52-es út - Kecskeméti útszakaszon és a városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat-hat halálos baleset történt.

- Kecskeméti útszakaszon és a városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat-hat halálos baleset történt. 44-es út - A Nyárlőrinc felé vezető rövid részen négy halálos szerencsétlenség történt.

- A Nyárlőrinc felé vezető rövid részen négy halálos szerencsétlenség történt. 4-es út - A szolnoki városközpontot elkerülő szakaszon öt tragédia történt.

Egy rendkívül ritka balesettípusról számolt ma be az Origo.hu: egy férfit a tankolás után agyonnyomott a saját teherautója egy Fejér vármegyei benzinkúton. A borzalmas eset részletei korábbi cikkünkben olvasható.