Ő az ország második legkeresettebb bűnözője

A képen látható férfi költségvetési csalást követett el. Már börtönben kellene lennie, de most bújkál valahol - írta a Teol.hu az ország második legkeresettebb bűnözőjéről.

Balogh Norbert ma az ország második legkeresettebb bűnözője a Teol.hu szerint

Fotó: Police.hu

Balogh Norbert Dombóváron született 1977. április 27-én a Police.hu hivatalos körözési listája szerint. A Kaposvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2024 szeptember 2-án rendelte el a körözést a férfi ellen költségvetési csalás miatt. Szeptember 25-én pedig a Pécsi Ítélőtábla adott ki ellene elfogatóparancsot.

Ők a legkeresettebb bűnözők

A rendőrség hivatalos oldalán elérhető egy körözési toplista, amelyen azok szerpelnek, akik ellen például emberölés, kábítószer-kereskedelem vagy más bűncselekmény miatt adtak ki elfogatóparancsot.

A legkeresettebb bűnözők listáján a legtöbb embert csak pár hónapja körözik, de van, aki évek óta menekül a büntetés elől.

