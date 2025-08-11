Itt a ranglista: ezek a legveszélyesebb magyar városok

A statisztikák azt mutatják, hogy 2024-ben drasztikusan emelkedett a bűncselekmények száma a megyeszékhelyeken, különösen az online csalásoké. A városvezetés és a rendőrség is új intézkedéseket tervez a közbiztonság javítására, miután a Pénzcentrum elkészítette a legveszélyesebb magyar városok rangsorát – adta hírül korábban a kemma.hu.

Elkészült a legveszélyesebb magyar városok rangsora, döbbenetesek az eredmények

Fotó: Hagymási Bence / KEMMA

Ezek a legveszélyesebb magyar városok 2024-ben

Egy friss országos közbiztonsági felmérés alapján Tatabánya a legveszélyesebb magyar városok között van: a közbiztonság tekintetében mindössze Gyöngyös előzi meg ebben a negatív rangsorban. A kutatás nemcsak a bűnügyi statisztikákat, hanem a lakossági véleményeket is figyelembe vette. Bár sokan úgy látják, hogy a város bizonyos területei egyre inkább „gettós” jelleget öltenek, mások szerint a helyzet nem annyira súlyos, mint ahogy a számok sugallják.

A rendőrségi adatok szerint 2024-ben Tatabányán 15,2 százalékkal több bűncselekmény történt, mint egy évvel korábban: 1 260-ról 1 452-re emelkedett az esetek száma. A legnagyobb növekedést az online csalások mutatták, közel ötven százalékos emelkedéssel. Ezekben az ügyekben gyakran idős emberek vagy kevésbé tájékozott felhasználók váltak áldozattá, jellemzően telefonos trükkökkel vagy hamis internetes hirdetésekkel.

A riasztó trendek miatt a helyi hatóságok több lépést is terveznek. A városvezetés új térfigyelő kamerák telepítését, valamint a rendőri jelenlét növelését ígéri a problémás körzetekben.

Emellett a rendőrség lakossági fórumokon igyekszik felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, különös tekintettel az online bűnözés elleni védekezésre.