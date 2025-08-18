Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

baleset

Torlódás az M3-ason: lesodródott, majd a fák közé csapódott egy autó

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bag közelében, az M3-ason egy súlyos balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket, miután egy jármű nagy sebességgel a pálya szélén lévő fák közé csapódott. A személyautó a 36-os kilométernél lesodródott az útról, a sofőr az összetört roncsba szorult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetjárműfasofőráramtalanítútvonal

Súlyos baleset történt az M3-as autópályán, Bag térségében. Egy személyautó a 36-os kilométernél, a Kisbagi pihenő közelében lesodródott az útról, majd a fák közé rohant - írja a nool.hu

A sofőrt a tűzoltók emelték ki a lesodródott járműből
A sofőrt a tűzoltók emelték ki a lesodródott járműből
Fotó: Nool.hu / Archív

A járműben csak a sofőr tartózkodott, akit a becsapódás után az aszódi tűzoltók és a mentők közösen emeltek ki. A szakemberek először áramtalanították az autót, majd speciális eszközök segítségével vágták ki a roncsba szorult vezetőt.

Lesodródott jármű mentése okoz fennakadást az M3-s útvonalán

A mentés és a helyszínelés ideje alatt a Budapest felé vezető oldalon torlódás alakult ki, így az arra haladóknak hosszabb menetidővel kellett számolniuk.

Kritikus állapotban van az a motoros, akit egy motoros elsőbbség adás nélkül elsodort az útról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!