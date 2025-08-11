Túl gyorsan hajtott a lopott Porschéval, nem jutott messzire

A gyulai rendőrök buktatták le azt a nagy értékű sportautót, amelyet nem sokkal korábban Szlovákiából loptak el. A járműben utazó két férfi tagadta, hogy tudtak volna a kocsi lopott voltáról - írja a Beol.hu.

A százmilliós sportkocsit Szlovákiában loptak el, Gyulán állították meg

Fotó: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

Augusztus 8-án reggel 9 óra körül érkezett jelzés a Rajkai Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyről, hogy a szlovák hatóságok köröznek egy Porsche Turbo S típusú autót, amely feltehetően Magyarország délkeleti irányába tart. A luxusjármű végül Gyulán került rendőri ellenőrzés alá.

Szlovákiában loptak autót, majd Gyulán találták meg

A Gyulai Rendőrkapitányság munkatársai éppen helyszíni sebességellenőrzést tartottak a Vértanúk útján, amikor észrevették a keresett Porschét. Az autót azonnal megállították, majd igazoltatták a benne ülő két bolgár állampolgárságú férfit. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a gépkocsi rendszáma és az alvázszáma is egyezik a körözésben szereplő adatokkal, így a rendőrök lefoglalták a járművet, a két férfit pedig bűncselekmény gyanújával előállították.

A rendőrségen a gyanúsítottak elmondták, hogy egy ismerősüktől vették át az autót Szlovákiában és Szófiába tartottak vele. Azt állították, nem tudták, hogy az autó lopott. A hatóságok mindkettőjüket őrizetbe vették, ellenük büntetőeljárás indult.

A közel 100 millió forint értékű sportkocsi hamarosan visszakerül jogos tulajdonosához.

Nógrád vármegyében horgászokat fosztottak ki, majd a kocsijukat elkötve akartak távozni.