A lottózókat vette célba a két trükkös csaló, elképesztő módszert eszeltek ki

Két férfi ólálkodik Baranya vármegyében, ahol a lottózókat vették célba. Az informátor szerint a férfiak Kaposvárról járnak körbe egy BMW típusú gépjárművel és minden lottózó tulajdonos figyelmét felhívja arra, hogy nagyon vigyázni kell velük, mert rendkívül furfangos csalási módot eszeltek ki – írja a bama.hu.

Lottózókat vettek célba a trükkös csalók Baranya vármegyében

Fotó: BAMA/MW illusztráció

Lottózókat környékeztek meg a trükkös csalók

A portál egyik olvasója szeretné felhívni minden érintett figyelmét arra, hogy nagyon óvatosnak és körültekintőnek kell lenni, ugyanis rendkívül elmés csalók garázdálkodnak a környéken. A férfi azért is tudja, hogy miről van szó, ugyanis a vármegyében ő és párja is több lottózót üzemeltetnek.

Vasárnap volt, amikor a kolléganőnkhöz bement két fiatalember, akik V-sportot akartak játszani. A V-sportról tudni kell, hogy ezek gyakorlatilag virtuálisan generált sportesemények (pl. labdarúgó mérkőzések), ahol percek alatt megvan az eredmény, hamar kiderül, hogy nyertes, vagy vesztes-e a szelvényünk.

Az egyik fiatalember kezében ott volt a készpénz, amivel vélhetően szeretett volna fizetni, vagy elhitetni fizetési szándékát. 55 ezer forintért adott fel V-sport szelvényt, de a pénzt ott tartotta a kezében, nem tette le a pultra, majd mikor már látta, hogy elkészült a szelvény, hátat fordított az eladónknak, és kilépett az üzletből" - kezdte a lottózót üzemeltető férfi, aki elmondta, hogy a történet lényege, hogy a férfi megvárta az eredményt, és csak azután ment vissza a pénzzel, miután kiderült, hogy nyertes a szelvény. Így ha vesztes lett volna, akkor nem tér vissza és gyakorlatilag a lottózó pénzén vett volna részt a játékban.

A lottózó tulajdonos szeretné felhívni a kollégák figyelmét, hogy minden esetben előre kérjék el a pénzt, hogy elkerüljék a hasonló helyzeteket és megelőzzék a csalást. Az ügy további részleteiről a linkre kattintva olvashat.

