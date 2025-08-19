Hírlevél

Rendkívüli

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

autópálya

Megrázó helyszíni felvételek az M1-esen történt durva balesetről – többen súlyosan megsérültek

Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne valamilyen súlyos baleset valamelyik autópályán. Most megrázó felvételeket hoztak nyilvánosságra a tegnapi, M1-esen történt balesetről, ami Tatabánya térségében okozott felfordulásokat. A karambolban résztvevők súlyos sérüléseket szenvedtek.
Nehezen indult a hétfői nap is az autósok számára, főleg az M1-es autópályán, ahol már a kora reggeli órákban hatósági zárás miatt volt lehetetlen a közlekedés, majd újabb balesetek akadályozták a forgalmat. A tegnapi, M1-esen történt baleset Tatabánya térségében igen súlyos volt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, melyről most helyszíni felvételeket is közölt a katasztrófavédelem – írja a kemma.hu.

M1-esen történt baleset, helyszíni fotók
M1-esen történt baleset: mentőhelikopter is érkezett a sérültekért
Fotó: KEMMA/Katasztrófavédelem

M1-esen történt baleset: megrázó felvételek kerültek elő

Már ma is elesett a sztráda, ugyanis nemrég összeütközött két személyautó a 140-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Mosonszentmiklós térségében. A tegnapi baleset azonban nagyon brutális volt, a sérülteket a helyszínről azonnal kórházba kellett szállítani a mentőegységeknek.

A hétfői baleset helyszínéről egy nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, egy férfit könnyebb sérülésekkel mentőautóval szállítottak kórházba. Az eddigi információk alapján, a balesetben résztvevő kisbusz egy autószállító utánfutót vontatott maga után, mely az ütközés erejétől felborult, személyautóval karambolozott. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak ki. Az egységek áramtalanították a sérült járműveket, megszüntették az üzemanyagfolyást és biztosították a helyszínt teljes útlezárás mellett.

A felvételeket a KEMMA oldalán, a linkre kattintva tekintheti meg!

 

