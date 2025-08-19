Megrázó helyszíni felvételek az M1-esen történt durva balesetről – többen súlyosan megsérültek

Nehezen indult a hétfői nap is az autósok számára, főleg az M1-es autópályán, ahol már a kora reggeli órákban hatósági zárás miatt volt lehetetlen a közlekedés, majd újabb balesetek akadályozták a forgalmat. A tegnapi, M1-esen történt baleset Tatabánya térségében igen súlyos volt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, melyről most helyszíni felvételeket is közölt a katasztrófavédelem – írja a kemma.hu.

M1-esen történt baleset: mentőhelikopter is érkezett a sérültekért

Fotó: KEMMA/Katasztrófavédelem

M1-esen történt baleset: megrázó felvételek kerültek elő

Már ma is elesett a sztráda, ugyanis nemrég összeütközött két személyautó a 140-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Mosonszentmiklós térségében. A tegnapi baleset azonban nagyon brutális volt, a sérülteket a helyszínről azonnal kórházba kellett szállítani a mentőegységeknek.

A hétfői baleset helyszínéről egy nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, egy férfit könnyebb sérülésekkel mentőautóval szállítottak kórházba. Az eddigi információk alapján, a balesetben résztvevő kisbusz egy autószállító utánfutót vontatott maga után, mely az ütközés erejétől felborult, személyautóval karambolozott. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonultak ki. Az egységek áramtalanították a sérült járműveket, megszüntették az üzemanyagfolyást és biztosították a helyszínt teljes útlezárás mellett.

