m3 autópálya

Már reggel elesett az M3-as, készüljön a legrosszabbra

Baleset történt a főváros felé vezető oldalon. Órákig tarthat a helyszínelés az M3-as autópályán.
Az M3-as 59-es kilométerénél, Budapest felé baleset történt péntek reggel a Heol.hu cikke szerint. 

Elesett az M3-as augusztus 15-én reggel
Elesett az M3-as augusztus 15-én reggel
Fotó: Police.hu

Azt ugyan nem részletezik, hány autó érintett a karambolban, 

de az biztos, hogy a helyszíni szemle várhatóan több óráig tart majd.  

Baleset és útfelújítás is van az M3-as autópályán

Hármas karambol történt Hatvan térségében augusztus 10-én, ami miatt hatalmas dugó alakult ki a keleti országrészbe tartó sztrádán. Épp csak feloszlott a torlódás, amikor újabb baleset történt. 

Ezután már mindkét irányban hosszú sorokban álltak vagy araszoltak az autók. 

Az M3-as több szakaszán hónapok óta munkások is dolgoznak, ami miatt mindennaposak a dugók, baleset nélkül is. Az MKIF weboldaláról megtudhatja, hogy ma éppen hol van felújítás.

 

