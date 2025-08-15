Már reggel elesett az M3-as, készüljön a legrosszabbra

Az M3-as 59-es kilométerénél, Budapest felé baleset történt péntek reggel a Heol.hu cikke szerint.

Elesett az M3-as augusztus 15-én reggel

Fotó: Police.hu

Azt ugyan nem részletezik, hány autó érintett a karambolban,

de az biztos, hogy a helyszíni szemle várhatóan több óráig tart majd.

Baleset és útfelújítás is van az M3-as autópályán

Hármas karambol történt Hatvan térségében augusztus 10-én, ami miatt hatalmas dugó alakult ki a keleti országrészbe tartó sztrádán. Épp csak feloszlott a torlódás, amikor újabb baleset történt.

Ezután már mindkét irányban hosszú sorokban álltak vagy araszoltak az autók.

Az M3-as több szakaszán hónapok óta munkások is dolgoznak, ami miatt mindennaposak a dugók, baleset nélkül is. Az MKIF weboldaláról megtudhatja, hogy ma éppen hol van felújítás.