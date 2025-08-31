Baleset miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

Az M3-as autópályán, Budapest irányába, Hatvan és Bag között hármas baleset történt a 46-os kilométernél. A helyszínen sávzárás van érvényben, a dugó már meghaladta a 10 kilométert, az érintett szakaszon akár egyórás késésre is számítani kell – közölte a Boon.hu.

M3-as autópálya: több kilométeres torlódás baleset miatt

Fotó: Facebook

M3-as: torlódás és baleset Hatvan térségében

Sokan a 3-as főútra terelődnek, emiatt Aszód előtt is több kilométeres sor alakult ki, az autók lépésben haladnak. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Halálos kimenetelű volt az a baleset, melyben egy motoros letért az útról majd árokba csapódott.