Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Baleset miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

m3 autópálya

Baleset miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

10 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hármas karambol bénította meg a forgalmat Hatvan és Bag között, emiatt jelentős torlódás alakult ki. Az M3-as autópályán a sávzárás miatt akár egyórás késésre is számítani kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
m3 autópályakilométeresBudapestkáoszkarambolbalesetforgalom

Az M3-as autópályán, Budapest irányába, Hatvan és Bag között hármas baleset történt a 46-os kilométernél. A helyszínen sávzárás van érvényben, a dugó már meghaladta a 10 kilométert, az érintett szakaszon akár egyórás késésre is számítani kell – közölte a Boon.hu.

M3-as autópálya: több kilométeres torlódás baleset miatt
M3-as autópálya: több kilométeres torlódás baleset miatt
Fotó: Facebook

M3-as: torlódás és baleset Hatvan térségében

Sokan a 3-as főútra terelődnek, emiatt Aszód előtt is több kilométeres sor alakult ki, az autók lépésben haladnak. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították.

Halálos kimenetelű volt az a baleset, melyben egy motoros letért az útról majd árokba csapódott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!